В Уральске на предприятии по производству мебели есть свободная вакансия. Ищем специалиста по проектированию мебели В мебельную компанию требуется: Дизайнер по мебели. Требование: знание программ, умение работать с людьми. Обращаться по телефону: +7 705 433 0685. Резюме на почту [email protected] или в офис по ул. Курмангазы, 102. На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.