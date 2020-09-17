Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 сентября в Казахстане вышло новое постановление главного санитарного врача РК, согласно которому в стране вводятся очередные послабления карантинных мер. Так, теперь количество посетителей кафе и ресторанов на открытом воздухе и в помещении увеличилось до 50 человек. При этом запрещается проводить коллективные мероприятия. Вместе с тем, возобновить свою работу могут театры, при условии, что в зале должно находиться не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Кинотеатры могут функционировать только на открытом воздухе так же с соблюдением всех санитарных требований. Разрешена деятельность объектов общественного питания, расположенных в торгово развлекательных центрах (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест. Проводить коллективные мероприятия по-прежнему запрещено. Согласно новому постановлению, теперь осужденным будут предоставляться краткосрочные и длительные свидания с родственниками, при этом посетители должны иметь на руках отрицательный результат ПЦР теста, которому не более 5 суток. По-прежнему сохраняется запрет на деятельность развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг-центры, детские игровые площадки и аттракционы в закрытых помещениях, батуты и другие), кинотеатров (за исключением кинотеатров на открытом воздухе), букмекерских контор. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.