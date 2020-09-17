Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на прошедшем под председательством акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова селекторном совещании по подготовке к возможной второй волне коронавируса заявил руководитель Департамента Комитета качества и безопасности товаров и оказываемых услуг Асылбек Шаров, сообщает служба коммуникаций Атырауской области. - В масштабе области проведено 233 319 исследований на инфекцию COVID-19, по их результатам подтверждено 11 023 случая. По количеству проведенных тестов на COVID-19 Атырауская область в лидерах по республике. Поэтому, опираясь на статданные, можно сказать, что каждый третий в регионе сдал ПЦР тест. Стоит отметить, что в нашей области работают и проживают граждане из других регионов. Но, они вошли в статистику по нашей области. На сегодня в лабораториях области, проводящих тестирование на COVID-19, имеются 161 682 проб для тестов, планируется приобрести еще 126 700 проб, - сказал Асылбек Шаров. Напомним, что в настоящее время в Атырауской области действуют 2 государственные, 4 частные лаборатории, проводящие ПЦР диагностику, также на Тенгизском месторождении функционируют филиалы двух лаборатории. В общей сложности 8 лабораторий занимаются проведением ПЦР тестов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.