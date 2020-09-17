В редакцию "МГ" обратились жители дачного общества Арматурщик, которое находится в районе поселка Желаево. Они утверждают, что их соседка "сошла с ума и не дает им спокойно жить". В последнее время женщина не в себе, она днем и ночью ходит по улицам без обуви, завернувшись в одеяло, бормочет что-то себе под нос и даже бросается с кирпичами на проезжие машины. Любовь Мухутдинова также живет на дачах по соседству с проблемной женщиной. Она отметила, что 42-летнюю Галину (имя было изменено по этическим соображениям) знают многие, она уже давно поселилась там. - С мужем она развелась, остались два сына, один отбывает наказание, второй женился и живет где-то в городе. Понимаете, жалко человека, ведь мы знали ее совсем другой. Да, она раньше выпивала, но нам не мешала и не доставляла никаких проблем. Бывало такое, что и охраняла наши дачи зимой. В прошлом году в октябре куда-то исчезла. Всю зиму не появлялась. А потом нам рассказали, якобы ее сильно избили. После этого у Галины начались проблемы, мягко сказать психические расстройства. Человек потерял разум. Самое главное, она всех нас помнит по именам, а адекватности нет. Голова у нее не работает, не варит себе еду, не кушает, истощала. Благо, что подкармливают соседи. В дачном домике у нее ничего нет: ни света, ни газа, ни воды. Скоро наступят холода, она же замерзнет там, - рассказывает Любовь Мухутдинова. Соседи Галины утверждают, что в последнее время она стала агрессивной. - Как только видит машину, берет кирпич и кидает. При этом считает, что угоняют ее машину. Она очень сильно плачет, и мы не можем понять, что у нее произошло. Самопроизвольно испражняется. Ну жалко ее. Все время ходит босиком, все ноги в язвах и болячках. Каждый день бродит по традиционному маршруту: доходит до магазина, в котором раньше отоваривалась, и возвращается снова на дачу, - рассказывают соседи женщины. Кроме того, соседи говорят, что Галина не раз появлялась на улице абсолютно голая или же просто завернутая в одеяло, как приведение. - У нас тут играют дети. Вроде бы она безобидная, но никто не знает, когда у нее снова наступит агрессия. Вдруг она бросит очередной камень не в машину, а в ребенка. Она постоянно что-то бормочет себе под нос. Говорит, что видит покойников. Мы боимся запускать ее к себе в дома. Бывало такое, что она тихо заходит в дачные домики соседей ночью и просто стоит над спящим человеком с распущенными волосами, тут не то что можно испугаться, тут дар речи потерять можно, - говорят дачники. - В последнее время Галина прихватывает чужие вещи, надевает на себя и носит. Жители дачного общества утверждают, что не один раз обращались по этому поводу к участковому. - Приезжал участковый, вместе с ним мы вызвали медиков. Тут ее на месте осмотрел психиатр, отметил, что у женщины идет необратимый процесс, что излечению не подлежит, но никто ее так и не забрал, - отметила Любовь Мухутдинова. - Помогите нам пожалуйста оформить ее куда-нибудь. В пресс-службе управления здравоохранения отметили, что Галина прикреплена к поликлинике №5, но женщина проживает на дачах в районе Желаево и территориально не относится к этой поликлинике, поэтому врачи не могут выехать к ней домой. - Женщине необходимо прикрепиться к поликлинике №2, и тогда медики смогут приехать к ней домой. Кроме того, у нее нет застрахованного статуса, не оплачена медстраховка. Врачи смогут ее принять, если Галину доставят в поликлинику. Психиатр в поликлинике работает с утра до обеда. Или же на место необходимо вызвать психиатрическую бригаду, позвонив на номер 103, - пояснили в облздраве. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что участковый приходит на вызов по жалобе на Галину, вызывает скорую помощь, однако женщину не забирают. Корреспонденты МГ также связались с сыном Галины, он рассказал, что однажды ему удалось определить мать в психоневрологический диспансер, но спустя 10 дней ее выпустили. - Я забирал ее к себе домой, но она снова возвращается на дачи, ее не удержать. Пытался сам отвезти в поликлинику, она не соглашается, плачет, истерит, мне ее жалко, - говорит сын Галины. - Понимаю, что скоро зима и холода, но никто ее не хочет принимать. А как ей помочь, мы не знаем. Вот снова попробую повезти ее поликлинику, но не уверен, что из этого что-то получится.Любовь МухутдиноваМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.