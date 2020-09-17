Главным санитарным врачом и вице-министром здравоохранения РК стал 47-летний Ерлан Киясов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Новый главный санитарный врач назначен в Казахстане Постановлением Правительства РК Киясов Ерлан Ансаганович назначен на должность вице-министра здравоохранения РК – главного государственного санитарного врача РК.
Ерлан Киясов родился в 1973 году в г. Алматы. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Центрально-Азиатский университет, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби. Трудовую деятельность начал в 1990 году санитаром отделения реанимации интенсивной терапии «Больницы Скорой Медицинской помощи г. Алматы». В 1997-1999 года — санитарный врач, врач-эпидемиолог Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК в г. Алматы. С 1999 по 2020 года работал в структуре Медицинского центра Управления Делами Президента РК — санитарным врачом по общей гигиене в Санитарно-эпидемиологической станции, заведующим оперативным отделом, начальником эпидемиологического отдела Управления санэпиднадзора, директором РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы», заместителем руководителя.
