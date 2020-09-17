Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 17 сентября, на площадке региональной службы коммуникаций выступил аким Бурлинского района Миржан Сатканов. - На протяжении долгих лет жителей города Аксай беспокоят дым от возгорания полигона ТБО и разбросанные ветром мусорные пакеты и прочие легкие отходы вдоль бетонной дороги ведущей в Кызылтал. Для решения этой проблемы в текущем году за счет средств местного бюджета было предусмотрено 81 млн тенге, - рассказал аким. По его словам, на эти средства в на полигоне проводят установку ограждения протяженностью 2600 метров, увеличивают площадь полигона еще на 16 га (таким образом, площадь полигона ТБО составит 36 га) и устанавливают освещение, видеонаблюдение, дезбарьер и мусоросортировочную линию. - Вместе с тем разработан проект нового полигона ТБО, который расположен в четырех километрах от города Аксай и занимает 40 га площади. В настоящее время проект находится на экспертизе. Также в дальнейшем мы будем искать инвестора, чтобы открыть новый полигон с хорошей мусоросортировочной линией и, возможно, с производством электрической энергии, - отметил Миржан Сатканов. Также в Аксае ведется средний ремонт внутриквартиальных дорог протяженностью 8 км в 5 и 10 микрорайонах. В проекте предусмотрено дворовое освещение, установка контейнерных площадок, спортивные и игровые площадки, обустройство пешеходных аллей и другие работы. Сумма проекта 586 млн тенге, срок сдачи сентябрь-октябрь текущего года. - Ведутся работы по благоустройству дворовых территории по улице Аль-Фараби и благоустройство улиц Жайлау и Буденного. В проектах предусмотрены устройство детских площадок, зоны отдыха, освещения, тротуары и асфальтобетонные покрытия. Общая сумма проектов порядка 527,3 млн тенге. Объекты будут сданы до конца текущего года, - рассказал аким района. - Также идет капитальный ремонт дорог по улицам Электрастанционная и Аль-Фараби протяженностью более 3,8 км на общую сумму 589,4 млн тенге. По словам Миржана Сатканова, также в этом году завершится строительство дорог на 14 улицах в южной части города. - Говоря о дорогах, в 2020 году в общей сложности в Бурлинском районе будет отремонтировано более 30 километров дорожного полотна, - рассказал аким района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.