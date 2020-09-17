Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, на данный момент в республике лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 037 человек, среди которых 37 детей. - В стационарах находится 2221 пациент, из них 125 человек - в тяжелом состоянии, 16 - в крайне тяжелом, 18 - на аппаратах ИВЛ, - пояснили в МВК РК. К слову, за прошедшие сутки в Казахстане было выявлено 72 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 4 человека в ЗКО. Всего в стране подтверждено 107 056 случаев, в ЗКО - 6830. В МВК РК сообщили, что также за прошедшие сутки было зарегистрировано 263 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, три случая с летальным исходом. - С 1 августа было выявлено 30 337 случаев пневмонией с признаками COVID-19, 335 человек скончались от болезни, - пояснили в МВК РК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.