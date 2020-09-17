Садик находится в п. Зачаганск на улице Ерсары батыра, 36/1. Коллектив детского сада постарался создать комфортные условия для пребывания малышей.Здесь светлая и просторная игровая комната с удобной мебелью и ярких игрушек, развивающих моторику и логику.В садике также уютные, светлые спальные и специально оборудованная туалетная комната.Везде красиво и комфортно, чистота и порядок. Ежедневно проводится санобработка, кварцевание и проветривание помещений, а также есть антисептики. Каждое утро у детей измеряют температуру, чтобы избежать вирусных заболеваний.У малышей полноценное и правильное пятиразовое питание согласно установленным нормам в дошкольных учреждениях.В садике работают заботливые опытные педагоги и нянечки. - Мы стараемся научить малышей тому, чтобы они проявляли самостоятельность по уходу за собой, а также умели общаться друг с другом, - рассказала воспитатель Сая. - Уделяем большое внимание развитию интеллекта и творческому развитию детей: много рисуем, лепим, делаем аппликации и конструируем, занимаемся музыкой и пением. К каждому ребенку у нас индивидуальный подход, и мы стараемся у каждого развивать его таланты.В садике, заботясь о здоровье ребят, проходят занятия по физкультуре. Воспитатели называют их «веселыми физкультминутками». Ребята под задорную музыку с удовольствием выполняют упражнения. Обязательны также в садике прогулки на свежем воздухе.Ежемесячная оплата за садик составляет 17000 тенге.Вы можете доверить своих малышей садику «Ботакан» и будьте уверены, здесь их окружат заботой, лаской и вниманием.На правах рекламы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.