Возгорание произошло 16 сентября в 4.28 в Аккозинском сельском округе Каратобинского района. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, на территории крестьянского хозяйства "Досжан" сгорело 150 тонн складированного сена. Всего 500 рулонов. – Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается. Ликвидировать пожар удалось в 12.51. На месте работали 11 сотрудников ДЧС на двух единицах техники, а также 6 работников добровольного противопожарного формирования и два сотрудника районного отдела полиции, - отметили в ДЧС ЗКО.