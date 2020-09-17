Иллюстративное фото из архива "МГ" - В Атырауской области сегодня проживает​ 651​ 703​ человека. Из них прикреплены 647​ 837. ​ Количество детей в возрасте до 18 лет составляет 244​ 322, - сообщил руководитель областного Управления здравоохранения Нурлыбек Кабдыкапаров. В сельской местности прикреплено 356​ 524 человека. Всего в Атырау оказывают услуги 20 медицинских организации. - Из них 15 работают в статусе государственной поликлиники (5 - частные медучреждения), - проинформировал Нурлыбек Кабдыкапаров. ​ ​ ​ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.