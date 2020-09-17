В опросе приняли участие 1075 человек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Я ругаюсь на ребенка, муж на меня, сын плачет: как начался новый учебный год для детей, их родителей и педагогов Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 сентября на странице новостного портала mgorod.kz в социальной сети Instagram был опубликован опрос, который содержал всего один вопрос: "Довольны ли вы онлайн образованием?". За сутки пост набрал 1075 комментариев, большинство из которых отрицательные. – Дистанционное образование - это не учеба для детей. Может для студентов да, когда уже есть фундамент знаний, но не для детей начального, среднего и старшего звена. Тут должна быть дисциплина, - оставила комментарий dussa_mary. – Не довольна. Столько единиц уходит, просто кошмар. А будет ли толк от этой учебы? Подумываю документы забрать, пусть дома сидят. Это все равно не учеба, - написала nastya20726358. Только 29 респондентов выступили за онлайн образование, заявив, что такие меры были вынужденными. – Люди, это же все временно. Потерпите, они потом нагонят все. Пусть наши дети немного "потупят", но зато будут здоровыми, - отметила komyakova_elena. Напомним, ранее на платформе citizengo.org казахстанские родители создали петицию и требовали вернуть обучение в школы. – Мы, родители казахстанских детей, настаиваем на том, чтобы право наших детей на среднее образование, закрепленное 30-ой статьей Конституции РК, было обеспечено в полном объеме — по всем без исключения дисциплинам при непосредственном, личном участии профессиональных педагогов. Школьное образование должно быть очным, живым и натуральным, оно не должно быть заменено цифровым суррогатом, - написали в петиции, которую на сегодняшний день подписали почти 29 тысяч человек. Однако в правительстве РК посчитали, что риски заражения коронавирусом еще сохраняются и казахстанские школьники до конца первой четверти будут обучаться дистанционно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.