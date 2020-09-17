Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что с начала ОПМ у правонарушителей было изъято 195 кг рыбы, в том числе 61 кг - осетровых. - С начала мероприятия выявлено 37 правонарушений, связанных с незаконным оборотом рыбы (36 из них относятся к нарушениям правил рыболовства, а 1 - к перевозке и вывозу рыбы и рыбной продукции). В ходе мероприятия возбуждено 2 уголовных дела. Одно по ст. 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» - второе по ст 339 КК РК Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами. В настоящее время проводится досудебное расследование, - рассказали в пресс-службе ведомства. По административным нарушениям правил рыболовства составлено 35 протоколов, из них 1 административный документ направлен в суд. По выявленным административным правонарушениям наложены штрафы на общую сумму более 472 тысяч тенге, из них уже взыскано более 125 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.