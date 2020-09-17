Одним из обвиняемых по делу проходит Абзал Адилов, который подарил свою почку незнакомой девушке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подозреваемым в избиении мужчины охранникам продлили срок ареста в Уральске Скриншот с видео 25 декабря прошлого года в Уральске  насмерть забили мужчину. Тогда под подозрение попали сотрудники частного охранного агентства "Сова." 27 декабря в редакцию "МГ"обратились родственники погибшего 32-летнего Куаныша Ахметова. Они рассказали, что Куаныш был настолько сильно избит, что скончался от потери крови в машине скорой помощи. По данному делу были задержаны сотрудники частного охранного агенства "Сова". Одним из подозреваемых оказался Абзал Адилов,  который спас жизнь незнакомой девушке, подарив ей свою почку. 3 января в следственном суде было рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания под стражей подозреваемых. Тогда Адилов был взят под арест сроком на два месяца. Еще один подозреваемый по этому делу Кафизов был отпущен под залог. 9 января постановление следственного судьи было изменено и Кафизова арестовали. 1 июля дело поступило в суд. Подозреваемым было предъявлено обвинение по статьям 106 ч.3 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и статье 252 УК РК "Превышение полномочий служащими частных охранных служб". Как сообщили в Уральском городском суде №2, сегодня, 17 сентября, в ходе судебного процесса по делу Адилова и Кафизова прокурор поддержал ходатайство стороны потерпевших. - Дело из суда вернули в прокуратуру согласно части 3 статьи 340 УПК РК "Пределы главного судебного разбирательства", - отметили в суде.
Согласно ст. 340 УПК РК, если в ходе главного судебного разбирательства возникла необходимость соединения рассматриваемого дела с другим уголовным делом, привлечения к уголовной ответственности других лиц, если их действия связаны с рассматриваемым делом и отдельное рассмотрение дела в отношении новых лиц невозможно, суд по ходатайству стороны обвинения с учетом мнения других участников процесса прерывает рассмотрение дела и проводит предварительное слушание в порядке, предусмотренном статьей 321 настоящего Кодекса.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  