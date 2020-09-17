Очень сложно говорить ребенку, что нет денег на лечение - мама больного мальчика из УральскаУ Есляма Айтмабетова 4 детей, которых он воспитывает один. Его очередь на жилье уже подошла, банк одобрил займ в 10 миллионов тенге. На первоначальный взнос деньги ему помогли собрать неравнодушные казахстанцы и еще 500 тысяч тенге  выдали от акимата по госпрограмме "Бакытты отбасы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Многодетный отец-одиночка купил дом по госпрограмме в Уральске Еслям Айтмабетов смог купить мансардный дом из пяти комнат в районе остановки Уральск-2. Мужчина говорит, что теперь ему придется выплачивать за него 16 лет, займ он взял под 2% годовых по госпрограмме "Бакытты отбасы". Частный дом отец-одиночка взял в ипотеку за 10 миллионов тенге. - Наконец-то сбылась моя мечта. Понимаю, что будет сложно выплачивать ипотеку, зарплата не большая- всего 80 тысяч тенге в месяц, ежемесячно я должен теперь платить 53 тысячи тенге. Все ради нашего светлого будущего. Теперь у нашей семьи есть свой угол, - поделился радостной новостью Еслям. Мужчина рассказал, что в новом доме есть все коммуникации. - Правда, нужно будет кое-где сделать ремонт, дом 1989 года постройки. И еще купить технику и мебель, - сказал отец-одиночка. - Сейчас у детей даже нет кроватей. Напомним, от Есляма Айтмабетова ушла супруга и вот уже четыре года не появляется и не интересуется судьбой своих детей. Отец-одиночка работал, однако его заработка в 30 тысяч тенге едва хватало, чтобы прокормить семью. Мужчина просил помочь им с жильем. Позже ему в акимате города Уральск предоставили временное жилье, частный дом. В сентябре прошлого года у многодетной семьи подошла очередь на жилье, однако в получении квартиры ему отказали, так как у него низкая официальная зарплата. Он искал созаемщика. После этого банк одобрил мужчине займ по госпрограмме на 10 миллионов тенге, но у него не было первоначального взноса. Он просил помощи у неравнодушных казахстанцев, чтобы собрать необходимую сумму на первоначальный взнос. Помочь многодетной семье можно, перечислив денежные средства на карту Каспи Голд - 5169 4971 8209 4353. Связаться с Еслямом Айтмабетовым можно по номеру телефона +7 (705) 216 39 85, карта банка привязана к этому номеру. Многодетный отец-одиночка купил дом по госпрограмме в Уральске Многодетный отец-одиночка купил дом по госпрограмме в Уральске Многодетный отец-одиночка купил дом по госпрограмме в Уральске Многодетный отец-одиночка купил дом по госпрограмме в Уральске Многодетный отец-одиночка купил дом по госпрограмме в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Еслямом Айтмабетовым    