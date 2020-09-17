По данным РГП "Казгидромет", 18 сентября в Уральске ожидается малооблачная погода. Днем столбики термометров поднимутся до 20 градусов тепла, ночью +7. Солнечная погода прогнозируется в Атырау, днем +22, ночью +8. В Актобе ожидается облачная погода без осадков, днем +19, ночью +4. В Актау малооблачно. Днем столбики термометров поднимутся до 25 градусов тепла, ночью +14. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.