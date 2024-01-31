По данным станции областной скорой помощи, в прошлом году поступило 23 676 вызовов по линии травм, несчастных случаев и отравления. Из них 1 166 вызовов поступили о дорожно-транспортных происшествиях. 57 аварий произошли на дорогах республиканского значения, 991 - в городе, в районах - 29.

– За последние годы в области увеличилось количество жертв в ДТП. Если в 2022 году в авариях пострадал 1 481 человек, в прошлом году пострадали 1810. Количество умерших увеличилось с 50 до 62. На участках, где высок рост аварий вдоль республиканских трасс отсутствуют трассовые медико-спасательные пункты. Их нужно устанавливать вдоль автодороги Самара-Шымкент, близ села Булдырты Сырымского района и рядом с населенными пунктами вдоль трассы Уральск-Саратов и в районе села Таскала. Мы направили соответствующее письмо в ДЧС региона, - сообщили в облздраве.