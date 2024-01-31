Жители района Областного кардиологического центра бьют тревогу: в их округе живет подозрительный мужчина. Он ведет себя неадекватно, особенно люди боятся за своих детей. Соответствующую информацию они распространили в школьных чатах.

– Его знают даже в СОШ №12. Участились случаи, когда он хватает детей и тащит их. Два-три раза уже отбили. Неоднократно вызывали участкового и медиков. Ему давали арест, а из «психушки» его постоянно отпускают. Хочу предупредить всех, что есть такой вот персонаж. Из-за него дети нашего района находятся в опасности. На него нет управы. Он прямо так и говорит, что ему ничего не будет. Следите за совими детками, передвигаеттся мужчина на машине УАЗ, - говорится в голосовом сообщении.

Кстати, в мессенджерах также рассылают его фотографию.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что мужчину ранее неоднократно привлекали к административной ответственности. В полиции также признали, что он представляет опасность для окружающих. Некоторое время назад он уже проходил лечение в стационаре, но сейчас него началось обострение.