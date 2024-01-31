Врачи опровергли диагноз жительницы ЗКО, едва не потерявшей жизнь после аборта

По словам родных, 26-летнюю женщину на втором месяце беременности из-за тяжёлого токсикоза врачи отправили на аборт. Во время вынужденного прерывания беременности часть плода осталась в матке, из-за чего роженица едва не скончалась.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что информация о том, что у женщины в утробе остался кусочек плода, недостоверна. Также специалисты отметили, что ухудшение здоровья после таких процедур это нормально.

— Девушка перенесла операцию с согласия мужа, но, вернувшись домой, её состояние ухудшилось. По её просьбе врачи провели повторный осмотр и сделали УЗИ. Было рекомендовано консервативное лечение и наблюдение за пациенткой. Повторно проводится КТ и онлайн-консилиум с руководителем ситуационного центра экстренной медицины. Диагноз кровоизлияния головного мозга исключается, — сообщили в ведомстве.

Женщина находится в Областной многопрофильной больнице, её состояние врачи расценивают как стабильное.