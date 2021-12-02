Избиение собаки в ЖК Алматы: животное ударил не хозяин
Неожиданное продолжение получила история с ретривером, избиение которого попало на камеру видеонаблюдения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Изображение с сайта Pixabay
В конце ноября координатор фонда спасения ретриверов Retrivery Help Almaty Инесса Владимировна опубликовала видео с избиением собаки в Facebook.
- Сейчас скинули видео в нашем чате соседей. Говорят, он постоянно так издевается над собакой. Вот попал наконец-то на видео, - написала женщина.
Позже заместитель начальника департамента полиции Рустам Абдрахманов сообщил о начале расследования по данному факту. Питомца же стражи порядка передали в Фонд спасения ретриверов.
На запрос редакции второго декабря пресс-служба департамента полиции Алматы сообщила, что дело по статье за жестокое обращение с животным ведётся. Однако, как выяснилось, собаку избивал не владелец, а его знакомый. На время вынужденной поездки законный владелец собаки оставил питомца у знакомого, который и ударил пса. Сейчас хозяин ретривера хочет вернуть себе собаку.
Представитель фонда спасения ретриверов Retrivery Help Almaty Лолита Алтайбаева рассказала, что в первую очередь волонтёры отвезли собаку к ветеринару. Врач диагностировал ушибы задних лап и перелом фаланги пальца на передней лапе. Щенку прописали лечение и четырёхнедельный покой без физических нагрузок.
- Он находится на домашнем лечении. Отвезти к кинологу мы пока не можем. Через 10 минут ходьбы из-за травм он начинает спотыкаться об собственные лапки. Когда его состояние более-менее стабилизируется, обязательно обратимся к кинологу. Мы также в поисках хорошего зоопсихолога, для того, чтобы он подтвердил моё личное мнение о психологическом состоянии собаки. Щенок ведёт себя так, как будто ему не хватало заботы и насилие было постоянным. Также кажется, что он не видел раньше других собак. Сейчас я пытаюсь помочь ему именно психологически: даю любовь, ласку, заботу, чтобы он быстрее забыл об этом ужасном дне, - говорит Лолита.
По её словам, в первую ночь малыш сильно скулил от боли. После того, как собаке начали давать лекарства, боль осталась только душевная.
