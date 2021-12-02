Свидетель работал охранником на предприятии, рядом с котором и произошло преступление, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, второго декабря, в Специализированном межрайонном уголовном суде продолжился процесс по жестокому убийству Айнагуль Хайруллиной, в смерти которой обвиняется её бывший муж, сотрудник ЖКХ Бауыржан Хайруллин. Первой была допрошена сестра погибшей Арайлым Дуйсенова, которая рассказала о том, что отношения между сестрой и её мужем были далеко не идеальными. Айнагуль несколько раз уходила от мужа и приходила к сестре, рассказывала, что он бьет её, ревнует без причин, издевается и оказывает моральное давление.
– В июле прошлого года она окончательно решила уйти от него, тогда-то она и рассказала все ужасы, которые ей пришлось пережить. После этого она жила в родительском доме, а в январе этого года Бауыржан пришел к ней на работу с ножом, посадил её в машину и приставил нож к ее горлу. Сестра написала заявление в полицию, зафиксировали раны, но её жалобу оставили без рассмотрения, - рассказала Арайлым Дуйсенова.
По её словам, в день трагедии около 17:00 она ехала с работы, когда ей позвонил отец и сказал быстро ехать к маме. Подробности мужчина говорить не стал, лишь сказал, что с Айнагуль случилась беда. Арайлым Дуйсенова немедленно позвонила снохе, которая подтвердила её худшие опасения.
Между тем адвокаты обвиняемого Бауыржана Хайруллина в суде заявили, что в телефоне погибшей были найдены переписки интимного характера с неким Исламбеком. Однако сестра погибшей сказала, что ничего об этом не знает.
– После того, как они начали жить отдельно, Бауыржан позвонил мне и сказал, чтобы мы забрали её вещи, а иначе он всё выбросит. Я наняла машину, приехала к ним домой, а его дома не было. На мой звонок ответил, чтобы мы приехали в другой день. Я возмутилась, и только через час он приехал, был выпивший, начал кидать вещи. Тогда Бауыржан сказал, что убьёт Айнагуль. Моя сестра ни в чём не виновата. Он (Бауыржан Хайруллин - прим. автора) и его родители двуличные жестокие люди. Айнагуль было всего 29 лет, она была доброй, открытой и красивой, незадолго до своей смерти в кредит приобрела путёвки, хотела свозить детей на море, но не успела... Про переписки я ничего не знаю, мы самостоятельно пытались разблокировать её телефон, чтобы сохранить фотографии Айнагуль, но не смогли, так как не знали пароль, нам пришлось сделать сброс настроек, все данные удалились. Следователю я передала пустой телефон, откуда у вас скрины этих переписок, я не знаю. Будь моя воля, я бы назначила убийце смертную казнь, но так как такого наказания нет, я требую, чтобы ему назначили пожизненное заключение, - заявила Арайлым Дуйсенова.
Следующей в зал суда пригласили охранника предприятия Анну Вааль, которая видела момент преступления. Женщина в тот день была на дежурстве и видела, как Бауыржан Хайруллин наносил ножевые удары Айнагуль.
– 19 апреля около 16:00 к воротом организации приехал этот молодой человек, долго стоял там, курил электронные сигареты, ходил туда-сюда и с кем-то разговаривал по телефону. Позже из административного здания вышли две девушки, одна села в машину и уехала, вторая осталась с этим мужчиной. Они долго о чем-то разговаривали, я отвлеклась на несколько секунд, а когда посмотрела в окно, то увидела, как девушка упала. Мужчина подбежал к ней, я подумала, что он хочет поднять её, вместо этого одной рукой приподнял её, а второй рукой начал наносить удары. В руке был нож, удары в основном приходились на низ живота. Я начала кричать, стучать в окно, звать на помощь, звонить в полицию, в скорую. Прибежали два водителя, завхоз, а мужчина сел в машину и уехал. Ни она, ни он не кричали, всё произошло очень быстро. Мы запомнили номера его машины и сообщили в полицию. После этого я подошла к девушке, она лежала на боку, трогать её не стала, она сама повернулась на спину и издала выдох. Думаю, что это был её последний выдох, - с волнением в голосе рассказала Анна Вааль.
Бауыржан Хайруллин возмутился словами свидетеля и заявил, что женщина говорит неправду.
– Я никогда не курил и не пил. Долго у ворот не стоял, приехал и сразу зашел к ней. Почему вы врете? - заявил он.
Далее в режиме онлайн суд допросил сноху Айнагуль Румию Дуйсенову. Она с супругом в данный момент проживает в Алматы и взяли на патронатное воспитание двоих детей погибшей. К слову, Бауыржан Хайруллин выразил недовольство по поводу того, что детей без его ведома и без разрешения его родителей увезли в другой город. На что мать Айнагуль Какима Кажипанова сказала, что если бы её дочь погибла в аварии или от болезни, то не стала бы забирать детей.
– Ты убил мать своих детей, сломал жизнь ей, малышам, нам... Может быть ты хочешь, чтобы детей посадили к тебе в тюрьму? Мы не обязаны были спрашивать у тебя разрешения, - ответила женщина.
Румия Дуйсенова рассказала, что Айнагуль и Бауыржан ей доверяли и часто звонили, когда между ними происходили ссоры. Как-то ей позвонил подсудимый и сказал, что супруга хочет с ним развестись и якобы она ему изменяет.
– Я спросила, с чего это он так решил. На что он ответил, что жена всё время с кем-то переписывается, прячет телефон, но прямых доказательств у него не было. Но сказал, что сделает всё, чтобы сохранить семью и даже записался к психологу. Через пять дней мне позвонила подруга Айнагуль Севинч и сказала, чтобы я немедленно ехала к Айнагуль и Бауыржану, иначе он что-нибудь с ней сделает. Я приехала, дверь открыл Бауыржан, его руки были в крови, в доме всё было разбито, повсюду кровь, испуганные дети сидели в одной комнате, Айнагуль в другой. Я собрала вещи и забрала их, отвезла к родителям, - вспоминает женщина.
По словам Румии Дуйсеновой, в январе этого года Бауыржан скинул ей переписку Айнагуль, следом сразу же позвонил и начал кричать, что нашёл доказательства её измены, что едет 200 километров в час и хочет разбиться. Женщина начала успокаивать его, о чём сейчас жалеет.
– Лучше бы он тогда разбился. После убийства Бауыржан сам мне позвонил и сказал: "Простите меня, но я убил Айнагуль" и положил трубку. Я начала звонить его брату, подругам Айнагуль, никто толком ничего не знал. Позже через знакомых сотрудников полиции и врачей я узнала, что действительно Айнагуль больше нет. Её дети сейчас живут с нами, сын посещает футбол, а дочь ходит на танцы и рисование. Чувствуют себя хорошо, иногда вспоминают маму. Султан (сын Айнагуль - прим. автора) изначально был немного агрессивным, оказывается отец водил его на бои без правил, учил жестокости и избивать других детей. Но сейчас с ним всё хорошо, - рассказала женщина.
На слова свидетельницы Бауыржан Хайруллин отреагировал с недовольством.
– Румия, хотя бы вы правду скажите. Я же не раз вам говорил, что Айнагуль мне изменяет, вы же знали обо всем! Почему вы врете? - возмутился подсудимый.
Жуткое преступление
произошло 19 апреля на улице Урдинская. Мужчина нанёс ножевые ранения Айнагуль Хайрулиной. Со множественными ножевыми ранениями её доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины - сотрудника отдела ЖКХ Уральска Бауыржана Хайруллина. Впрочем, в ЖКХ заявили, что подозреваемый уволился
буквально за пару дней до преступления. Однако очевидцы уверяют, что именно в день убийства Бауыржан Хайруллин проверял
ход ямочного ремонта.
Бауыржану Хайруллину предъявлено обвинение по статье 99 УК РК "Убийство с особой жестокостью". Суд начался 16 ноября. Мама погибшей Какима Кажипанова заявила, что хотела бы для бывшего зятя смертную казнь, но так как в Казахстане такой вид наказания отменен, она потребовала у суда самого пожизненного лишения свободы
.
