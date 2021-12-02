- За 30 лет построено более шести миллионов квадратных метров жилья. Свыше 53 тысяч семей получили новое жильё. Только за 10 месяцев этого года введено 418 тысяч квадратных метров жилья, по сравнению с прошлым годом рост составляет 5,2%. Очередникам выдано 665 квартир. До конца года для очередников будет построено еще 707 квартир. Кроме того, по программе «Бақытты отбасы» 200 семей получили квартиры, ещё 60 в настоящее время оформляют документы, - рассказал Гали Искалиев.

- Для этого планируем привлечь инвесторов. Уже сейчас в Уральске за счёт средств инвесторов строятся две школы. Наряду с этим, в областном центре открылся филиал республиканской физико-математической школы и школа «125 Highschool», - сказал глава региона.

Фото из архива "МГ" По словам акима ЗКО, в регионе активно развивается жилищное строительство.Необходимо отметить, что 66 очередников получили государственный жилищный сертификат в виде первоначальных взносов на приобретение недвижимости. Как стало известно, по поручению главы государства в нашей области до 2025 года планируется построить 77 школ.Как выяснилось, в сёлах школы планируют строить за счёт бюджетных средств и с привлечением средств инвесторов. Уже сейчас готовы проекты на строительство средних учебных заведений на 60 и 108 мест. По словам акима области, за годы независимости в ЗКО было построено 70 школ, 20 детских садов и открыто 107 частных дошкольных учреждений.