- Оказание таких салонных процедур, как маникюр, педикюр, наращивание ресниц, макияж требуют немало времени. А многим клиентам хочется его сэкономить, не затрачивая на поход в салон весь день, а то и несколько дней. В связи с этим наши профессионалы могут оказать свои услуги в шесть рук одновременно. Также хочу отметить, что мы используем в работе при обслуживании клиентов только сертифицированные косметические средства и материалы высокого качества, от ведущих мировых брендов, - рассказала управляющая салоном The Beauty Room Лаура.

- Приглашаем жителей и гостей города в The Beauty Room. Вы прекрасно проведете здесь время, а наши салонные специалисты подчеркнут вашу красоту на высоком профессиональном уровне, - пригласила управляющая салоном.

Если театр начинается с вешалки, то салон начинается с ресепшена. В The Beauty Room вас встретят вежливые администраторы, которые предложат вам прайс-лист салонных услуг и в дальнейшем будут вас сопровождать.Уже при входе элитный салон площадью 500 квадратных метров удивляет своим современным дизайном в серо-золотых благородных тонах. Помещение разделено на несколько зон, в которых совершаются чудеса бьюти-перевоплощений. Здесь в комфортной обстановке высококлассные мастера позаботятся о вашем идеальном облике. В салоне имеются: мужской и женский залы, зона ногтевого сервиса, VIP-комната, косметологический кабинет и игровая комната для детей. Следует отметить, что в салоне обеспечена стерильная чистота и соблюдаются все соответствующие санитарные нормы.The Beauty Room предлагает широкий спектр услуг: стрижки, укладки и прически, окрашивание различной сложности, маникюр, педикюр, коррекция и татуаж бровей, наращивание ресниц, дневной и вечерний мейкап, услуги косметолога и многое другое. Следует отметить, что одной из фишек салона является «услуга в несколько рук».Пока вы ожидаете, вам предложат на выбор чашку ароматного кофе с десертом, бокал с приятным напитком или коктейлем. А если вы пришли с детьми, пока вы наслаждаетесь, получая те или иные салонные услуги, ваши малыши прекрасно проведут время в яркой игровой комнате. Ещё одна приятная фишка салона – вы можете заказать здесь себе ланч или ужин. В меню: различные салаты, горячие блюда и десерты. Пожалуй, можно даже воспользоваться прекрасной возможностью и, например, провести здесь девичник или встречу с подругами.