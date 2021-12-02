Вы можете представить себе атмосферу райского наслаждения? Посетите новый салон необычного формата The Beauty Room и ощутите его на себе. Здесь можно не только позаботиться о своей красоте, но и приятно провести время в компании подруг, друзей или семьи.
Если театр начинается с вешалки, то салон начинается с ресепшена. В The Beauty Room вас встретят вежливые администраторы, которые предложат вам прайс-лист салонных услуг и в дальнейшем будут вас сопровождать.
Уже при входе элитный салон площадью 500 квадратных метров удивляет своим современным дизайном в серо-золотых благородных тонах. Помещение разделено на несколько зон, в которых совершаются чудеса бьюти-перевоплощений. Здесь в комфортной обстановке высококлассные мастера позаботятся о вашем идеальном облике.
В салоне имеются: мужской и женский залы, зона ногтевого сервиса, VIP-комната, косметологический кабинет и игровая комната для детей. Следует отметить, что в салоне обеспечена стерильная чистота и соблюдаются все соответствующие санитарные нормы.
The Beauty Room предлагает широкий спектр услуг: стрижки, укладки и прически, окрашивание различной сложности, маникюр, педикюр, коррекция и татуаж бровей, наращивание ресниц, дневной и вечерний мейкап, услуги косметолога и многое другое.
Следует отметить, что одной из фишек салона является «услуга в несколько рук».
- Оказание таких салонных процедур, как маникюр, педикюр, наращивание ресниц, макияж требуют немало времени. А многим клиентам хочется его сэкономить, не затрачивая на поход в салон весь день, а то и несколько дней. В связи с этим наши профессионалы могут оказать свои услуги в шесть рук одновременно. Также хочу отметить, что мы используем в работе при обслуживании клиентов только сертифицированные косметические средства и материалы высокого качества, от ведущих мировых брендов, - рассказала управляющая салоном The Beauty Room Лаура.
Пока вы ожидаете, вам предложат на выбор чашку ароматного кофе с десертом, бокал с приятным напитком или коктейлем. А если вы пришли с детьми, пока вы наслаждаетесь, получая те или иные салонные услуги, ваши малыши прекрасно проведут время в яркой игровой комнате.
Ещё одна приятная фишка салона – вы можете заказать здесь себе ланч или ужин. В меню: различные салаты, горячие блюда и десерты. Пожалуй, можно даже воспользоваться прекрасной возможностью и, например, провести здесь девичник или встречу с подругами.
Внимание! В будущем салон будет открыт в торжественной обстановке. Не пропустите это яркое событие. Вас ожидает много приятных сюрпризов и праздничный фуршет.
- Приглашаем жителей и гостей города в The Beauty Room. Вы прекрасно проведете здесь время, а наши салонные специалисты подчеркнут вашу красоту на высоком профессиональном уровне, - пригласила управляющая салоном.
Мы работаем ежедневно с 9.00 до 20.00.
Ждем вас по адресу: проспект Абая, 57/2 (напротив ТЦ (Alem Plaza).
Тел.: 8 775 067 05 00
@ beautyroom_uralsk
