- По поручению президента за последние три года было выявлено более одного миллиона гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель, из них 57% в настоящее время осваиваются, 16% возвращены в государственную собственность. По оставшимся 27% - ведутся работы по возврату. Эта работа, наряду с мерами государственной поддержки, вносит свой вклад в развитие животноводства области. В частности, ежегодно растет поголовье скота, только за 10 месяцев текущего года поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 9,6%, лошадей – на 12,2%, овец и коз – на 1,5%. В этом году в эксплуатацию будут введены три откормочные площадки. Общая вместимость откормочных площадок в регионе вырастет с 28 тысяч до 35 тысяч голов. А до 2025 года планируем увеличить еще на 20 тысяч голов, - рассказал Гали Искалиев.

- От воды зависит дальнейшее развитие экономики региона и сельского хозяйства. В этом году благодаря поддержке правительства объем воды, поставляемой из России для юго-западных районов региона, с 2019 года увеличен в два раза. Начата реконструкция трех магистральных каналов протяженностью 185,6 км, что позволит ввести в сельскохозяйственный оборот до 350 тысяч га пастбищ на левом берегу реки Урал, - отметил глава региона.

Фото из архива "МГ" Сегодня, второго декабря, аким ЗКО Гали Искалиев, выступая на брифинге в службе центральных коммуникаций, рассказал о развитии агропромышленного комплекса региона.Как стало известно, посевная площадь в этом году составила 565 тысяч га. По сравнению с прошлым годом урожай сельхозпродукции остается низким.Отметим, что в настоящее время начаты работы по реконструкции Кировского водохранилища. Также готовятся проекты на строительство двух водохранилищ на 40 млн кубометров воды.