Кроме погибшей 51-летней женщины, пострадали ещё мама и шестимесячный ребёнок, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пострадавшему в ДТП мальчику провели уникальную операцию на голову в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Лобовое столкновение "Лады Ларгус" и Hyundai Accent произошло на 46-километре дороги Уральск - Таскала первого декабря примерно в 19:00. Заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов сообщил, что за рулём одного из автомобилей находился пьяный заместитель начальника поселкового отделения полиции Теректинского района. В настоящее время он находится под стражей. Ведется досудебное расследование. Кроме того, стало известно, что в ДТП погибла 51-летняя женщина и пострадала мама с шестимесячным ребёнком. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что пострадавшую маму с ребёнком на попутном транспорте доставили в больницу района Байтерек.
- Состояние 23-летней женщины стабильное, диагностированы закрытый перелом лучевой кости предплечья, закрытый перелом костей кисти, ушибы и ссадины. Её перевели в Областную многопрофильную больницу в отделение травматологии. Полугодовалую девочку из-за тяжести состояния оперировали в районной больнице. Для этого туда прибыли по линии санавиации врачи из Областной детской многопрофильной больницы (ОДМБ) травматолог-ортопед и реаниматолог. После операции, как только состояние стабилизировали, так же санавиацией в сопровождении врачей её доставили в ОДМБ. В данный момент ребёнок находится в отделении реанимации, состояние крайне тяжёлое, потерял много крови в следствие травматической ампутации нижней конечности. Объем крови восполняется. Также множественные переломы второй ноги, - рассказали в пресс-службе ведомства.
