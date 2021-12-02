- Электрические сети в регионе действительно изношены. Как вы знаете, ранее АО «ЗапКазРЭК» находился в частном владении. В этом году путём обращений в суд и переговоров АО «ЗапКазРЭК» перешёл в коммунальную собственность, - ответил Гали Искалиев.После перехода в госсобственность АО «ЗапКазРЭК» были выделены средства из бюджета, на 570 млн тенге которых приобрели технику для предприятия и 170 млн на замену сетей и прочие нужды.
- Выделение средств из бюджета стало возможным после того, как «ЗапКазРЭК» перешел в коммунальную собственность, - уточнил глава региона.
АО «ЗапКазРЭК» – электрораспределительный монополист области, в 2018 году было передано в доверительное управление с правом последующего выкупа ТОО «Энергетическая компания Qazaq Energy». Согласно условиям договора доверительного управления, компания должна была вложить средства в реконструкцию электросетей, которые на тот момент были изношены на 90%.К слову, ответил аким и на вопрос о повышении тарифа на электроэнергию, который с начала года увеличивался аж три раза. По словам Гали Искалиева, повышение тарифа необходимо для обновления линий электропередач, большая часть которых изношена. Также уменьшился объем электроэнергии, который энергетическое предприятие получало по сниженной цене у КПО б.в. Кроме того, требует решения повышение зарплат рабочих АО "ЗапКазРЭК".