- Электрические сети в регионе действительно изношены. Как вы знаете, ранее АО «ЗапКазРЭК» находился в частном владении. В этом году путём обращений в суд и переговоров АО «ЗапКазРЭК» перешёл в коммунальную собственность, - ответил Гали Искалиев.

- Выделение средств из бюджета стало возможным после того, как «ЗапКазРЭК» перешел в коммунальную собственность, - уточнил глава региона.

Фото из архива "МГ" Глава региона ответил на вопрос журналистов о коммунальных проблемах уральцев: отсутствие воды, аварийное состояние канализационного коллектора и изношенных электросетях. По словам Гали Искалиева, если раньше воду для потребления брали из реки Урал, то сейчас переходят на подземные источники и ожидается, что вопросы с водоснабжением будут решены в ближайшее время. Это касается и канализационного коллектора, на ремонт которого были выделены средства из республиканского бюджета.После перехода в госсобственность АО «ЗапКазРЭК» были выделены средства из бюджета, на 570 млн тенге которых приобрели технику для предприятия и 170 млн на замену сетей и прочие нужды.

АО «ЗапКазРЭК» – электрораспределительный монополист области, в 2018 году было передано в доверительное управление с правом последующего выкупа ТОО «Энергетическая компания Qazaq Energy». Согласно условиям договора доверительного управления, компания должна была вложить средства в реконструкцию электросетей, которые на тот момент были изношены на 90%.