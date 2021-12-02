Терминал аэропорта планируют открыть, даже если он не будет полноценно работать, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Глава региона Гали Искалиев отметил, что строительство терминала аэропорта очень важный проект.
Проект реконструкции начали реализовывать в 2019 году и компанией КазНИИСА были выявлены скрытые дефекты в несущих конструкциях и в фундаменте, поэтому проект был остановлен и вместо него был создан новый проект.
- Для удобства жителей и будущей перспективы был сделан проект в два раза масштабней. Я считаю, что для областного центра будет нужен. В связи с таким решение было удорожание проекта, потому что это не реконструкция, а строительство фактически нового аэропорта. Он будет максимально технологичным. До конца года мы хотим его открыть. Единственное, есть задержки груза из Китая необходимого для завершения строительства. С сентября никак не могут вывезти. Но мы стараемся с подрядчиком и планируем до конца года впустить пассажиров, пусть терминал не будет полноценно работать, но жители и гости области будут в комфортных условиях, в тепле, - рассказал Гали Искалиев.
Между тем Гали Искалиев дополнил, что сумма средств для строительство аэропорта на такой площади - не такая уж и большая.
- В настоящее время здание приспособленное для аэропорта - это вынужденная мера. И конечно, пассажиры испытывают дискомфорт, - сказал он.
Отметим, что деньги на реализацию проекта выделила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В». Первоначально здание терминала планировали подвергнуть реконструкции
, пристроив дополнительные помещения. На эти цели было предусмотрено 1,5 млрд тенге. В ходе строительства выяснилось, что здание 1979 года постройки не выдержит дополнительной нагрузки. Работы были приостановлены, а проект отправили на доработку. Здание было решено полностью демонтировать
. Стоимость проекта выросла с 2,6 миллиардов тенге до 6,6 миллиардов
. Сейчас подрядная организация KazConstructionGroup проводит внутреннюю отделку помещений, приобретается и монтируется новое оборудование. Техническое открытие нового терминала намечено на декабрь 2021 года
.
