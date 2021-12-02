Гали Искалиев заверил, что коттеджи там строиться не будут.  О строительстве дороги и парка в Переволочной роще рассказал замакима Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" В августе прошлого года в Уральске строители начали расчищать территорию, на которой раньше находился кожевенный завод имени Землячки. Рядом расположена Переволочная роща. Местные жители надеялись, что в этом месте появится городской парк. В акимате Уральска тогда проинформировали, что эта территория предназначена для возведения жилого массива, и даже продемонстрировали эскизный проект. Была назначена экологическая экспертиза, а позже и вовсе строительство объекта приостановили. В феврале этого года руководитель департамента экологии по ЗКО Ербол Куанов заявил, что согласно генеральному плану города, на территории Переволочной рощи планируют построить парк. После этого общественные слушания по Переволочной роще несколько раз переносились. И до сегодняшнего дня так и не состоялись. Между тем на брифинге в СЦК Гали Искалиеву задали вопрос о причине перевода рощи из земель лесного фонда.
- По Переволочной роще я особо не вникал. Но вопрос о том, что там будут вырубаться деревья и строиться коттеджи и дома, не стоит. Планируется там сделать рекреационную зону, для этого нужно провести там санитарную очистку, оздоровление, там не всё так хорошо, - ответил аким, уточнив, что пока роща не переведена в коммунальную собственность.
Правда, ответить на вопрос о причинах перевода Переволочной зоны, глава региона не смог, посоветовав журналисту принять участие в общественных слушаниях, которые пройдут в декабре. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.