Фото: СЦК РК Сегодня, второго декабря, аким области Гали Искалиев выступил на брифинге в службе центральных коммуникаций, где журналисты задали вопрос о размере его заработной платы. Прямо на вопрос глава региона отвечать не стал. Чиновник заявил, что эти данные имеются в открытом доступе на сайте акимата ЗКО и попросил посмотреть информацию о его доходах и его заместителей там. Между тем, как сообщается на сайте акимата ЗКО, заработная плата акима ЗКО Гали Искалиева составляет 1 834 086 тенге. Первый заместитель акима ЗКО Арман Утегулов зарабатывает в месяц 1,2 миллиона тенге. Заместители акима ЗКО Аманжол Алпысбаев и Темирхан Мендигалиев в месяц получают также чуть более одного миллиона тенге. Заместитель акима области Бакытжан Нармбетов зарабатывает 984 тысячи тенге в месяц и руководитель аппарата акимата Берик Батаев 917 тысяч тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.