- Для диверсификации экономики региона реализуются 70 инвестпроектов на 1,6 триллионов тенге. В этом году введены в эксплуатацию такие крупные проекты как, снятие производственных ограничений по газу и четвертый компрессор обратной закачки газа, а также мебельная фабрика, молочный завод, промышленный тепличный комплекс, переработка отходов из пластмассы, современные базы отдыха и другие, - отметил аким ЗКО.

- Достигнута договоренность с иностранными инвесторами по строительству в двух районах области крупного молочного комбината и птицефабрики на 40 тысяч тонн в год общим объемом инвестиции 200 миллионов долларов, - пояснил Гали Искалиев.

- В своём послании глава государства продлил до 2023 года действие госпрограмм, направленных на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. По итогам десяти месяцев в рамках госпрограмм поддержано свыше 1300 проектов на 36 миллиардов тенге с созданием около 700 рабочих мест. Объем поддержки государства по данным проектам составило около 3,8 миллиардов тенге, - рассказал Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил глава региона Гали Искалиев, выступая на брифинге в службе центральных коммуникаций сегодня, второго декабря. Как рассказал Гали Искалиев, по итогам десяти месяцев этого года наблюдается снижение в промышленном производстве на 7,2% и по инвестициям в основной капитал на 22,5%. Оно связано с уменьшением объёмов добычи газоконденсата и снижением инвестиций компании Карачаганак Петролеум Оперейтинг.Помимо этого, завершается строительство кирпичного завода, печи подогрева нефти, молочно-товарная ферма, три овощехранилища и другие.Он отметил, что в целом, с 1994 года годовой объем промышленной продукции региона вырос в 258 раз (с 7,1 миллиардов тенге до 1,8 триллионов тенге). Ежегодные инвестиции в основной капитал выросли с 2,8 миллионов тенге до 481,5 миллиардов тенге (в 175 раз).