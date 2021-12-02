- Мы поговорили с ним. Он сказал, что хочет пить, я принёс ему воды. Когда он немного успокоился, помогли ему аккуратно спуститься и привели в комнату полиции, - рассказывает страж порядка.

- В органах внутренних дел лейтенант полиции Жумадинов начал службу с 2014 года линейного отдела полиции на станции Атырау в должности патрульного полицейского. Он ответственный, исполнительный и хорошо знает свою работу. Руководство Департамента за проявленные мужество и героизм при спасении человека приняло решение поощрить Бексултана Жумадинова, - сказал глава департамента.

Фото: ДП на транспорте В пресс-службе департамента полиции на транспорте рассказали, что инцидент произошёл в 15 часов первого декабря. На территории депо неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с прожекторной вышки высотой пятиэтажного здания. Дознаватель транспортной полиции Бексултан Жумадинов вместе с инструктором-машинистом локомотивного депо, который и сообщил о происшествии, оказался на месте одним из первых. Жумадинову удалось убедить переубедить нетрезвого мужчину.В 38-летним мужчиной провели профилактическую беседу и после осмотра медиками отпустили домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает, он находится со своей семьёй. Как отметили полицейские, во время переговоров инструктор-машинист локомотивного депо Сагындык Бекмагамбетов оказал помощь правоохранителю.Фото: ДП на транспорте