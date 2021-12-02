минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге;

минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;

месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей – 3063 тенге;

величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 36 018 тенге.

Об этом сообщается на сайте Акорды. Так, с 1 января 2022 года:24 ноября парламент принял проект трёхлетнего бюджета Казахстана. Перед этим сенат внёс в документ более ста поправок.