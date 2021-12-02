В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит +2..+4, ночью похолодает до -2..-4. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается дождь. Днём будет +7..+9 градусов, ночью 0..+2 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до 0..-2 градусов. Ночью похолодает до -2..-4 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до +2..+4 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

На большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд и низовая метель, на юге республики – пыльная буря и гроза. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.