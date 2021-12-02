- Не шуметь Да, если нарушить общественный порядок в Америке, то ты будешь строго за это наказан. В принципе такие правила повсюду, однако их мало кто соблюдает. И больше всего возмущаются соседи, которые не могут спать от громкой музыки и криков среди ночи. Полиция обязана на это отреагировать, приезжает к нарушителям, делает предупреждение, к сожалению, это не всегда срабатывает. В США за нарушение общественного порядка грозит огромный штраф, только по этой причине местные жители предпочитают покидать вечеринки раньше 23:00.
- Ухоженный газон Уход личного участка – это желание и право самого хозяина. В Америке к этому относятся очень ответственно, ведь от этого зависит рейтинг всего района и поэтому американцы очень тщательно ухаживают за участками, потому что это больше как обязательство, а не желание.
- Никаких заборов В то время, когда все стараются огородить свои участки высокими заборами, американцы обходятся небольшими живыми изгородями. Если вдруг возникает желание установить забор, то данное решение должно быть согласовано на районном собрании. Ранее, в США люди жили общинами и огораживали свои участки. К таким манерам относились враждебно. По сей день такая традиция сохранилась.
- Единый стиль Красивые, ухоженные газоны и дома выглядят в одном стиле. Кроме того, для каждого района прописываются свои нормы и стандарты. При покупке или аренде жилья все данные указываются. Стоит отметить, что без особого разрешения, там не положено изменить даже цвет фасада. Благодаря таким строгим правилам, районы в Америки выглядят очень гармонично и престижно. Кроме этого, в таких районах цена на жилье значительно выше.
