В холодное время года частыми гостями в доме становятся грызуны. Он приходят в жилья в поисках пищи и тепла. Такие названные гости становятся опасными для человека. Мыши и крысы приходят в доме через подвал и чердак. Они с лёгкостью могут проникать в дома через маленькие отверстия возле труб, щелей в плинтусах, вентиляции и мусоропровод. Мыши могут продырявить даже фундамент и пластик. В качестве норы они выбирают себе утеплитель стен. Амбары, погреба и хранилище зерна - вот любимые место мышей. А в домах они питаются кошками, остатками еды. Мыши доставляют массу неудобств, грызут стены, уничтожают запасы еды, портят одежду, обувь, от них исходит не очень приятный запах. А самое страшное - это то, что грызуны могут переносить более 30 видов разных заболеваний, у некоторых людей развивается аллергия и астма. Первое на что нужно обращать внимание - это мышиный помёт. Так же сигналом для человека должны служить такие признаки, как повреждённые упаковки еды и появление специфического запаха. Для начала нужно определить как они проникли в жилье. Внимательно осмотрите кладовки, гараж и все комнаты. Далее в местах где наблюдаются хотя бы один из вышеперечисленных признаков необходимо расставить мышеловки, их легко использовать, они эффективны, проверены временем. Но мышеловки могут представлять опасность для людей и домашних животных, а так нужно своевременно проверять конструкцию, удалять трупы грызунов и ставить новые приманки. Категорически нельзя трогать мышей. Электрические ловушки манят грызунов и бьют током. Они не представляют опасность для людей. Минус - они стоят немалых денег. Липкие ловушки недорогие, просты в использовании. Мыши прилипают к лентам и остаются на месте. Ловушки одноразов. Минус - вам достаётся живой грызун, убивать его или отпустить на волю - выбирать вам. Отрава, пожалуй, самая удобная вещь для избавления от мышей. Достаточно одного кусочка, чтобы грызун сдох от отравления. Но будьте осторожны, яды представляют огромную опасность если в доме есть маленькие дети или домашние животные.