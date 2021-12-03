После того, как новость об изменении появилась во многих СМИ, пользователи «обвалили» сайт ЕНПФ. Больше часа наблюдались проблемы с доступом к порталу.

Иллюстративное фото из архива "МГ" ЕНПФ в 2022 году изменит «порог достаточности» - остаток пенсионных накоплений, свыше которого можно досрочно снимать деньги для улучшения жилищных условий и лечения. «Пороги достаточноcти» рассчитаны по методике определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений. Если в этом году порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, например в 40 лет, составлял 3 420 000 тенге, то в следующем году это будет 5 790 000 тенге. Посмотреть «пороги» по всем возрастам можно по ссылке . Стоит отметить, что никаких анонсов и пояснений ЕНПФ не давал. На изменение случайно обратили внимание казахстанцы в ходе проверки своего «порога достаточноcти».

Позже появился комментарий председателя правления АО «ЕНПФ» Жаната Курманова.

- Второго декабря подписан закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», в котором предусмотрено увеличение ряда социально-экономических параметров с первого января 2022 года. Минимальная заработная плата будет увеличена с текущих 42,5 тысяч тенге до 60 тысяч тенге. Также увеличены размеры минимальный пенсии, минимальной базовой пенсионной выплаты и другие социальные параметры... Согласно утверждённой Методике, величины ПМД определяются для каждого возраста и учитывают повышение будущих пенсионных выплат и пенсионных взносов. В расчёте используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются в соответствии с законом «О республиканском бюджете», - пояснил Курманов.

