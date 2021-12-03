- Выехавшая по вызову следственно-оперативная группа установила, что вооружённый мужчина ворвался в точку розлива пива, и угрожая продавцу охотничьим ружьём, требовал выпивки. Работникам удалось своими силами задержать злоумышленника. Им оказался 54-летний местный житель, которого передали полицейским. При задержании произошёл самопроизвольный выстрел, который срикошетил в стену. Никто из участников инцидента не пострадал, - рассказали в полиции.Позже выяснилось, что любить выпить уже находился в состоянии опьянения. В ходе словесной перепалки продавцу удалось обезоружить опасного посетителя. Ему инкриминируют статью «Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного оружия».
