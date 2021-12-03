- В связи с резкой сменой климата в мире мы наблюдаем различные природные катаклизмы, такие как землетрясения и паводки. Поэтому, учитывая прежде всего такой аспект как сейсмоустойчивость дома, мы заложили прочный фундамент из высококачественного бетона, позволяющий сопротивляться колебанием сейсмики до 6 баллов, - рассказал ведущий мастер строительства дома Илья Шевалдин. – Стены также возводились из высококачественного силикатного кирпича. Причём, конструкции стен формировались по технологиям многослойных стен: сначала облицовочный кирпич, затем вентиляционный зазор, за ним теплоизоляционный материал, далее гидроветрозащитный плотный материал и потом уже несущая стена. Такие стены прочные и долговечные, морозостойкие, и обладают инновационными характеристиками, что снижает давление ветра, препятствуют влаге и шумовой фон с улицы. Помимо этого, высокая инерционность материала позволяет поддерживать благоприятный микроклимат внутри помещения.

Внимание! Уже сейчас реализуется шесть квартир.

По словам застройщиков, строительство дома началось в 2019 году, основание фундамента выполнено на монолитной железобетонной плите из высококлассного бетона, который простоял год. Затем были воздвигнуты стены, на каждом этаже предусмотрен армированный пояс, обеспечивающий надежность, устойчивость и длительную эксплуатацию дома. При строительстве использовались только качественные сертифицированные материалы в соответствии с технологией и требованиями технадзора.По словам специалиста, в квартирах установлены стильные двухкамерные вертикальные окна с высокой звукоизоляцией, сохраняющие тепло зимой с минимальными затратами на отопление, а также прохладу летом.Пятиэтажный дом оригинален по планировке коммерческих помещений и квартир. Первый этаж полностью отводится под магазины и офисы. На каждой площадке, начиная со второго этажа, располагаются по три квартиры. Площадь двухкомнатных квартир составляет 77 кв.м, трехкомнатных – 101 кв. м. Высота потолков - три метра. Квартиры очень просторные, практичные и уютные, их планировка выполнена в Западном стиле, имеются лоджии и балконы. В трёхкомнатных квартирах предусмотрены два санузла. В каждой квартире автономное газовое отопление и газоснабжение, котёл установлен в лоджии. Вдобавок к этому имеется организованная вентиляция: на кухне, в санузле и в котельной. В квартирах выполнена черновая отделка: стяжка и штукатурка стен и потолков. Подведены все необходимые инженерные системы и установлены счётчики.Комфортный дом окружен просторным двором, в одной части которого планируется парковка для автомобилей, во второй – обустройство инфраструктуры для жильцов дома: детская и спортивные площадки, уличные скамьи и урны. Современный дом застройщик планирует сдать в эксплуатацию в период апрель-май 2022 года.