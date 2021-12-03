Трагедия произошла второго декабря в одной из высоток мегаполиса, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Двухлетняя девочка выпала из окна в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Очевидцы сообщили, что девочка упала с балкона 12 этажа. В пресс-службе департамента полиции Алматы информацию подтвердили.
- Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства). Причины, мотив и обстоятельства произошедшего устанавливаются, - говорится в сообщении.
