- Нами по данному факту начата проверка. По результатам будет опубликована соответствующая информация, - написал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Скриншот Видео опубликовали жители многоэтажного дома в микрорайоне Жас Канат. Камеры видеонаблюдения в подъезде сняли, как мужчина справляет нужду в одну из детских колясок.Видео за час собрало более 350 гневных комментариев в адрес хулигана. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.