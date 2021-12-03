Справивший нужду в детскую коляску алматинец попал на видео
Полиция начала проверку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Видео опубликовали жители многоэтажного дома в микрорайоне Жас Канат. Камеры видеонаблюдения в подъезде сняли, как мужчина справляет нужду в одну из детских колясок.
- Нами по данному факту начата проверка. По результатам будет опубликована соответствующая информация, - написал заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Видео за час собрало более 350 гневных комментариев в адрес хулигана.
