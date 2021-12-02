Сниженные тарифы для потребителей Атырау действуют с первого декабря, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцев возмущает частое отключение воды из-за аварий Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее сообщалось, что департамент по регулированию естественных монополий в конце октября рассмотрел заявку КГП «Атырау облысы Су Арнасы» на утверждение тарифов по подаче воды по распределительным сетям и магистральным трубопроводам в Атырау и Макатском районе. В итоге был утверждён среднеотпускной тариф в размере 123,98 тенге/м3 со снижением на 26,19 тенге (12,1%), в том числе для населения в размере 78,26 тенге/м3 (снижение на 10,74 тенге или 12,1%). Они начали действовать с первого декабря. Тем временем в ЗКО в третий раз за год повышается тариф на электроэнергию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.