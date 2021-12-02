- В тот трагический вечер Миша зашёл к нам в гости. Он был выпивший. Пьёт он крайне редко. Перед уходом, выйдя на улицу, он выкурил сигарету, после которой его прямо "развезло". Проводить его я не смогла, нужно было встречать детей из школы. Вместо меня пошла мама. Она довела его почти до дома, но Миша захотел зайти к соседу, - рассказала Клавдвия.

- На следующее утро я со снохой пошла к соседу. Обычно при встрече мы все разговариваем. А в этот раз мы зашли к ним домой, за столом сидели выпивали мужчины. Я спросила: "Где Миша?" Подозреваемые вели себя странно. Один вовсе отвернулся от нас и не промолвил ни слова. Другой сказал, что Миша вообще не приходил к ним. Но сердце подсказывало, что его уже нет в живых, - говорит Клавдия.

- Меня тянуло в этот злополучный дом. Мы снова со снохой пошли к соседу и увидели, что в доме повыбивали все лампочки. А на полу нашлись не отмытые пятна крови. Тогда сосед нас выгнал, когда я хотела взять эту кровь, как улику. Стал ругать нас и ещё пригрозил, чтобы мы приходили с соответствующими документами. Может его убили и выбросили в огород? Пошли искать дальше. Зашли в туалет, а там окровавленная верёвка. Тут я поняла, что его задушили, - плача вспоминает Клавдия.

- Все, кто был тем вечером в соседнем доме с Мишой, были задержаны. Они все попали под подозрение. Но один из них даёт чисто-сердечное признание. Мы в это не верим, он не смог совершить такое зверское убийство один. Во-первых он физически не смог противостоять Мише. Во-вторых, когда уже стали известны подробности убийства, то понятно, что это сделал другой человек. Ему воткнули штырь в горло, там осталась рана размером с большой палец, затем душили. Все лицо было деформировано, будто стучали по лицу молотком. А после, в надежде скрыть улики, его выбросили в Урал, - отметила женщина.

- Мы лишь хотим справедливого расследования, чтобы те, кто сделал это, понесли суровое наказание. Потерять родного человека - это невыносимая боль, - заключила женщина.

- Труп найден с признаками насильственной смерти. По факту было заведено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство". По горячим следам был установлен и задержан подозреваемый, он является односельчанином. Его водворили в изолятор временного содержания. Избрана мера пресечения "содержание под стражей". Проводится расследование, назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства по делу установлены. Причина убийства - была ссора. Также есть показания очевидцев и свидетелей. Изъяты вещественные доказательства, в том числе орудие преступления, - рассказал Махамбет Темирбаев.

- Имеются по делу свидетели, которые могут быть привлечены за недонесение о совершении особо-тяжкого преступления. Возможно как укрывательство, - заключил Темирбаев.

