Утренников в школах не будет - министр образования Казахстана
Массовые мероприятия в школах под запретом, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Об этом в кулуарах сената сказал министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов.
- Утренников и других массовых мероприятий, их в школах не будет. Есть решение главного санитарного врача, мы подчиняемся этим решениям, поэтому ни утренников, ни других массовых мероприятий в школах не будет, - ответил глава ведомства на вопросы журналистов.
Позже пресс-службе ведомства дополнили.
- Что касается новогодних мероприятий в рамках одного класса в школе или одной группы в детском саду, то такие решения будут приниматься на уровне администрации организации образования по согласованию с санитарными врачами и в зависимости от эпидемиологической ситуации на местах, - сообщили в МОН.
Администрации вузов также будут самостоятельно принимать решение о проведении новогодних мероприятий по согласованию с санврачами и в зависимости от эпидситуации.
Ранее министр здравоохранения Казахстана высказался о новогодних корпоративах.
