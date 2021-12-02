Пьяного полицейского задержали после смертельной аварии в ЗКО
ДТП произошло на 46-километре дороги Уральск - Таскала первого декабря примерно в 19:00, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщил заместитель начальника департамента полиции ЗКО Нурлан Рамазанов, на дороге столкнулись "Лада Ларгус" и Hyundai Accent. ДТП произошло с участием заместителя начальника поселкового отделения полиции Теректинского района.
В результате аварии погиб один человек и двое получили различные телесные повреждения.
- Происшествие является из ряда вон выходящего и мы с большим сожалением приносим искренние соболезнование родным и близким погибшего за действия сотрудника полиции. В настоящее время ведётся служебное расследование. Будут приняты меры дисциплинарного характера в отношении руководителей, а сотрудник, совершивший ДТП будет уволен из органов внутренних дел. Поймите правильно, никто ничего укрывать не собирается. Уточняющие подробности по делу, согласно статьи 201 УПК РК, мы огласить не можем, - сказал Нурлан Рамазанов.
Также он отметил, что столкновение автомобилей было лобовым. Однако, кто выехал на встречную полосу, сейчас неизвестно.
- Сотрудник полиции проработал свыше 20 лет в органах внутренних дел. Кроме того, полицейский был заключён под стражу, так как находился в нетрезвом состоянии. Ведутся советующие экспертизы. Будет проведено всестороннее объективное расследование. Виновник будет привлечён к уголовной ответственности, - заключил заместитель начальника департамента полиции ЗКО.
Досудебное расследование ведётся по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения".
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что в результате аварии пострадала 51-летняя женщина. К сожалению, от полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.
Напомним, в июне этого года в Уральске пьяный полицейский начальник по пути на работу попал в ДТП. Позже стали известно, что бывший начальник отделения МПС Абайского отдела был уволен за пьяную езду и лишён права управления транспортным средством сроком на семь лет.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!