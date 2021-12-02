50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границейДесятилетней Балаусе предстоит восьмой курс реабилитации в Самаре, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". 232 тысячи тенге должна заплатить многодетная семья из ЗКО за лечение больной дочери Фото из архива "МГ" Балауса с детства страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать специальную диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недёшево. К тому же девочка страдает задержкой психического развития и у неё диагностирована гидроцефалия головного мозга. Неравнодушные граждане несколько раз помогали семье собрать деньги на лечение в Самаре. В мае этого года Балауса получила седьмой курс лечения в российской клинике. По словам мамы девочки Ботагоз Отегеновой, после реабилитации у дочери наблюдается значительное улучшение, Балауса стала намного спокойнее, улучшился сон и физическая активность. Прерывать лечение ни в коем случае нельзя, но у семьи не хватает денег на следующий курс реабилитации.
–  За лечение мы должны оплатить 650 тысяч тенге, от предыдущего сбора у нас осталось 300, не хватает ещё 350 тысяч тенге. В клинике мы должны быть уже шестого декабря, а таких денег у меня нет, не знаю, что делать, я в отчаянии. С одной стороны, моя дочь, моя кровиночка, а с другой - такая неподъёмная сумма. Самостоятельно мы не соберём эти деньги. Прошу помощи у неравнодушных людей, помогите нам погасить долг перед клиникой, - говорит Ботагоз Отегенова.
