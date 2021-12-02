- В результате работы, проделанной в сфере здравоохранения в масштабах страны, на уровне региона, средняя продолжительность жизни в области увеличилась с 65 до 71 года. Показатель оснащённости области медицинским оборудованием достиг 91%, - сказал Досмухамбетов.​

Об этом сообщил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в ходе праздничного мероприятия, сообщает РСК региона. Глава области добавил, что во всех районах построены новые поликлиники.