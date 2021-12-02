12 декабря комета Леонарда пройдёт в 35 млн километрах от нашей планеты, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ярчайшая комета года приближается к Земле Изображение с сайта Pixabay На сайте московского планетария сообщается, что к Земле приближается комета, которая обещает стать ярчайшей в этом году.
- В Северном полушарии комета будет доступна для наблюдений невооружённым глазом в декабре 2021 года. С 1 по 13 декабря она будет быстро перемещаться (из-за приближения момента сближения с Землёй), обладая двойной видимостью — утренней и вечерней, - рассказали в планетарии.
Согласно последним прогнозам, к середине месяца её яркость будет достигать максимального значения и комета превратится в объект, доступный для невооруженного глаза. Наблюдать её можно по утрам и спустя один-два часа после заката. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.