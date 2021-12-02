- Задержание и обезвреживание подозреваемого, оказавшегося жителем села Балпык би, произведено оперативниками областного управления противодействия экстремизму в Талдыкоргане. К оперативному мероприятию привлекли бойцов специального силового подразделения. При задержании у подозреваемого изъят складной нож и травматический пистолет. По изъятому оружию назначена экспертиза, - рассказали в пресc-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что в середине ноября к стражам порядка обратился 18-летний потерпевший. Молодой человек передал вымогателю в общей сложности более 596 тысяч тенге.Следствие установило, что впервые в ноябре 2020 года подозреваемый угрожал расправой и заставил потерпевшего оформить онлайн-кредит. В течение года он отнял у своей жертвы три дорогостоящих мобильных телефона. Месяц назад он вновь вынудил молодого человека оформить кредит.