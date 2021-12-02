«Чёрная передержка» в Алматинской области: 13 собак имели чипы
Данные людей, которые отправили чипированных собак в «чёрную» передержку, передали в полицию, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В конце ноября волонтёры обнаружили на свиноферме в селе Толе би Алматинской области ещё одну «чёрную передержку». Там находились около двухсот собак.
В отделе ветеринарии управления предпринимательства и инвестиций Алматы рассказали, что представили службы посетили свиноферму.
- На момент посещения обнаружено более 100 собак со щенками и 20 свиней. Ветеринарно-санитарное состояние передержки крайне неудовлетворительное. Нет постоянной подачи воды и еды. Более того, на всей территории свинофермы имелись трупы павших животных, которых поедали другие собаки. У животных наблюдаются признаки инфекционных, инвазионных и паразитарных заболеваний, - рассказали в ведомстве.
Как и предполагали зоозащитники, среди животных были собаки, спасённые из отлова. В ходе обследования выявили 11 чипированных собак и два трупа собак с чипами.
- Согласно городской базе данных PetControl выявлены люди, забравшие этих собак. Все эти данные будут переданы в местную полицейскую службу для привлечения лиц к ответственности, - заверили в отделе ветеринарии.
Представитель общественного объединения Comes Сергей Снегирёв сообщил, что подал заявление в правоохранительные органы по факту массовой гибели собак.
- Длившийся более трёх часов опрос одного из участников бизнеса на «спасении» животных поведал массу отвратительной по содержанию и степени цинизма информации. Поражает количество вовлечённых в этот процесс людей и количество мест, являющих собой перевалочные пункты животных, на которых они становятся заложниками манипуляций, шантажа и вымогательств, погибают от голода, травм, холода и болезней, когда в то же самое время оборот денежных средств в этих схемах превышает миллионы рублей, собранных под видом благотворительности с граждан РФ, - написал Снегирёв в Facebook.
Первую «чёрную» передержку выявили летом. В середине августа волонтёры обнаружили 90 измученных животных в дачном посёлке Али в Алматинской области. Собаки были истощёнными, больными и изувеченными. Рядом на участке нашли закопанные тела их сородичей, погибших от голода и инфекций. Волонтёры, обнаружившие передержку, забрали выживших животных на лечение. Позже стало известно, 24 из 90 спасённых из «чёрной» передержки собаки оказались чипированными в ветстанции.
«Чёрная» передержка - способ заработка на брошенном животном, исключающий заботу о нём. Владельцы таких передержек забирают животных из отлова, открывают счета, публикуют фотографии питомцев в социальных сетях. Неравнодушные жители отправляют деньги в надежде на то, что они пойдут на корм и заботу. На деле же собаки медленно умирают от голода и болезней.
