Фото: аппарат акима Бурлинского района Открывая официальную часть мероприятия, аким Бурлинского района Миржан Сатканов поздравил всех с праздником, пожелав крепкого здоровья, благополучия, мира и добра семьям, а также процветания Казахстану. Он вручил благодарственные письма за реализацию политики президента и вклад в развитие района представителям различных сфер. В их числе учителя, государственные служащие, работники СМИ и сельского хозяйства. В ходе мероприятия несколько молодых специалистов, поступивших недавно на госслужбу, принесли присягу служащего. Как проинформировала пресс-служба аппарата акима Бурлинского района, жителей также поздравил генеральный директор компании КПО Джанкарло Рую, отметивший заслуги Первого Президента, и что при нём началась разработка Карачаганакского месторождения с привлечением иностранных инвесторов. За годы независимости на КНГКМ были созданы тысячи рабочих мест для казахстанцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.