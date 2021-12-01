- Они поласкают горло Все мы, как только приходим домой, считаем обязательным долгом хорошенько помыть руки с мылом. В Японии плюс к этой процедуре добавили ещё одну, они поласкают горло специальным средством, чтобы нейтрализовать запах изо рта. Эта процедура является неотъемлемым атрибутом перед посещением храма. К людям с неприятным запахом из ротовой полости относятся негативно.
- Часто чистят зубы Они появляются в кафе и ресторанах всегда с зубной щеткой, и это считается вполне нормальным.
- Посещают баню Хотя бы один раз в неделю, но они посещают баню. При этом выполняют в ней свой ритуал, состоящий из трех частей. Они сначала принимают душ с обычным гелем для купания, далее они погружаются в ванную с солёной водой и растительными экстрактами, а после снова отправляются в душ.
- Одевают закрытые вещи Женские вещи максимально прикрывают оголенное тело. Они считают, таким образом, они не дают закупориваться порам, и от них потом не исходит неприятного запаха. Кроме этого, они считают, что там можно спастись от раннего старения кожи.
- Правильно питаются В большинстве случаев, японцы стараются употреблять продукты, которые не провоцируют активную работу потовых желез. Но, а если и грешат острым и соленым, то изредка и в пределах разумного. Максимально ограничивают себя от употребления молочной продукции.
