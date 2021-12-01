Мало кто знал, что в Японии ярко выраженный аромат парфюма, который исходит от человека, считается неприличным тоном. Удивительно, но в этой стране есть даже устройства, которые измеряют уровень различных запахов. Поэтому встретить японку, которая пользуется дезодорантом – это редкость. Да и вообще, в Японии гигиена человека превратилась в культ. Как оказалось у японцев очень низкий уровень белка в составе пота, именно он является источником того неприятного запаха. Кроме этого, они отличаются маленьким количеством потовых желез. (без названия) Мы вам расскажем, как японцам удается всегда приятно пахнуть без использования косметических средств, парфюма и дезодоранта.
  1. Они поласкают горло Все мы, как только приходим домой, считаем обязательным долгом хорошенько помыть руки с мылом. В Японии плюс к этой процедуре добавили ещё одну, они поласкают горло специальным средством, чтобы нейтрализовать запах изо рта. Эта процедура является неотъемлемым атрибутом перед посещением храма. К людям с неприятным запахом из ротовой полости относятся негативно.
  2. Часто чистят зубы Они появляются в кафе и ресторанах всегда с зубной щеткой, и это считается вполне нормальным.
  3. Посещают баню Хотя бы один раз в неделю, но они посещают баню. При этом выполняют в ней свой ритуал, состоящий из трех частей. Они сначала принимают душ с обычным гелем для купания, далее они погружаются в ванную с солёной водой и растительными экстрактами, а после снова отправляются в душ.
  4. Одевают закрытые вещи Женские вещи максимально прикрывают оголенное тело. Они считают, таким образом, они не дают закупориваться порам, и от них потом не исходит неприятного запаха. Кроме этого, они считают, что там можно спастись от раннего старения кожи.
  5. Правильно питаются В большинстве случаев, японцы стараются употреблять продукты, которые не провоцируют активную работу потовых желез. Но, а если и грешат острым и соленым, то изредка и в пределах разумного. Максимально ограничивают себя от употребления молочной продукции.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.